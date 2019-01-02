Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Barış ve kardeşlik şehri Hatay'da ayrımcılığa yer yok" dedi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, "Barış ve kardeşlik şehri Hatay'da ayrımcılığa yer yok" dedi.



Güler, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde, 31 Mart'ın Hatay'ın belediyecilik anlamında talihinin değişeceği önemli bir seçim olduğunu söyledi.



2014 yılında büyükşehir olan 16 ilden birinin Hatay olduğunu hatırlatan Güler, şöyle konuştu:



"Türkiye'de, bizimle birlikte 16 il, büyükşehir oldu. Burada büyükşehir yasası planlanırken, il özel idareleri ve belde belediyeleri kapanıp, tüm yetki ve sorumlulukları, ödenekleri ve garajlarında araç gereçleri ile birlikte büyükşehre devredilmişti. Yine ilçe belediyelerinin ödeneklerinin yüzde 40'ı yani yarıya yakını büyükşehir belediyelerine devredildi ve ilçelerin yetki alanları kısıtlandı. Baktığımızda Hatay hariç bizimle beraber büyükşehir olan 15 il, bir üst lige çıktı. Bu anlamda Hatay olarak ne yazık ki küme düştük. Hatay'ın bu talihsizliğini 31 Mart Yerel Seçimleri'nde milletimizle birlikte değiştirmek için çalışıyoruz."



Güler, yapılacak yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın Hatay'dan zaferle çıkacağını dile getirerek, ilçelerde yapılacak ittifakın birkaç gün içinde netleşeceğini dile getirdi.





Daha sonra Defne ilçesinde ziyaretlerde bulunan Güler, vatandaşların yeni yılını kutlayıp hayırlı işler diledi.

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