Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, kentteki sanayi sitesini ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, kentteki sanayi sitesini ziyaret etti.

Yerel seçimler öncesi vatandaşın taleplerini dinlemeye devam eden Arı, programı kapsamında vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Sanayi sitesinde esnafla bir araya gelen Arı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir iş yerinde torna tezgahını kullanan Arı, işçilere kolaylık diledi.

Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde kentte istihdamın artırılmasına yönelik girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Şehrimizi kalıcı olarak büyütmek istiyorsak istihdam sorununa mutlak suretle çözüm bulmamız gerekiyor. Yatırımcılara ve sanayicilere her türlü kolaylığı kendi dönemimizde sağlayacağız. Biz Nevşehir'de büyük sanayi sitelerinin olacağı bir dönemi hayal ediyoruz. Bu hayalimiz için de yatırımcıların güven duyabileceği bir ortamı şehrimizde oluşturacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:47 Kaynak: AA

Rasim Arı, belediye başkan adayı, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar

Üniversite Öğrencisi Tarafından Öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Yapılan Müdahale Kamerada Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:15:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]