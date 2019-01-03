Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, kentteki sanayi sitesini ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, kentteki sanayi sitesini ziyaret etti.



Yerel seçimler öncesi vatandaşın taleplerini dinlemeye devam eden Arı, programı kapsamında vatandaşla buluşmaya devam ediyor.



Sanayi sitesinde esnafla bir araya gelen Arı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir iş yerinde torna tezgahını kullanan Arı, işçilere kolaylık diledi.



Ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Arı, belediye başkanı seçildiği takdirde kentte istihdamın artırılmasına yönelik girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "Şehrimizi kalıcı olarak büyütmek istiyorsak istihdam sorununa mutlak suretle çözüm bulmamız gerekiyor. Yatırımcılara ve sanayicilere her türlü kolaylığı kendi dönemimizde sağlayacağız. Biz Nevşehir'de büyük sanayi sitelerinin olacağı bir dönemi hayal ediyoruz. Bu hayalimiz için de yatırımcıların güven duyabileceği bir ortamı şehrimizde oluşturacağız." dedi.

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