Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

5 dakika önce

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçeye çok önemli yatırımlar aldıklarını ve almaya devam edeceklerini bildirdi.

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Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, ilçeye çok önemli yatırımlar aldıklarını ve almaya devam edeceklerini bildirdi.

Öntaş, yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterildiğini anımsattı.

Yeniden seçilmesi durumunda hizmetlerine devam edeceğini anlatan Öntaş, şöyle konuştu:

"Nallıhan'ın, başkentin en gözde ilçesi olması için çalışacağız. İlçeye çok önemli yatırımlar aldık ve almaya devam edeceğiz. Devam eden yatırımlarımız var. Bunları tamamlayacağız. Halkımız ne istiyorsa getirmeye çalışıyoruz. Biz vatandaş odaklı çalışma yapıyoruz. İlçeyi ve köylerini çok iyi tanıyorum. Bu anlamda mahallelerimizde neler yapıldı ya da yapılmadı bunları çok iyi takip ediyorum. Muhtarlarımızın taleplerine anında cevap veriyorum. Her hafta onlarla toplantı düzenleyerek istişarelerde bulunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:21 Kaynak: AA

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