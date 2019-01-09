Yerel Seçimlere Doğru

CHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
için partililer tarafından karşılama programı düzenlendi.
Seçer, partisi tarafından aday gösterilmesi sonrası gittiği Ankara
'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ardından kente dönen Seçer için partililer karşılama programı düzenledi.
Çok sayıda partili, Mersin Stadyumu önünde karşıladığı Seçer ile konvoy eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına geldi.
Seçer, burada yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek, projelerini anlattı.
CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay da Vahap Seçer'in adaylığının parti tabanı tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.