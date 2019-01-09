Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer için partililer tarafından karşılama programı düzenlendi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer için partililer tarafından karşılama programı düzenlendi.

Seçer, partisi tarafından aday gösterilmesi sonrası gittiği Ankara'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ardından kente dönen Seçer için partililer karşılama programı düzenledi.

Çok sayıda partili, Mersin Stadyumu önünde karşıladığı Seçer ile konvoy eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına geldi.

Seçer, burada yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek, projelerini anlattı.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay da Vahap Seçer'in adaylığının parti tabanı tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Vahap Seçer, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu Ünlü Spiker Didem Arslan'a Hakaret Eden CHP Üyesi, Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:54:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]