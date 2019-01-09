Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Malatya
İl Başkanı İhsan Koca
, pazar günü ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını bildirdi.
Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 24 Kasım'da İstanbul Haliç
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Battalgazi
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
'ı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığını hatırlattı.
Malatya'yı yakından tanıyan, görev yaptığı zamandan bugüne kadar Malatya'ya ve Battalgazi ilçesine büyük hizmetleri olan Selahattin Gürkan ve açıklanacak diğer adaylarla AK belediyeciliğin büyük bir kararlılıkla yoluna devam edeceğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Pazar günü saat 11.00'de Beydağı
Gençlik Kapalı Spor Merkezinde Balıkesir
Milletvekilimiz MKYK Üyemiz Sayın Yavuz Subaşı
'nın katılımlarıyla 13 ilçemizin hizmetkarını, belediye başkan adaylarını hemşehrilerimize açıklayacağız. Belediye başkan adaylığı için müracaat yoğunluğundan fazlasıyla memnun olmakla beraber, aday adaylığı sürecinde 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' anlayışını benimseyerek, AK Parti davasında, bayrak yarışında 'Ben de varım' diyerek çalışan tüm gönüldaşlarımıza, hemşehrilerim ve teşkilatım adına teşekkür ediyor, aday tanıtım toplantımıza tüm halkımızı davet ediyorum."