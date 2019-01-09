Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

31 dakika önce

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, pazar günü ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını bildirdi.

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AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, pazar günü ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığını hatırlattı.

Malatya'yı yakından tanıyan, görev yaptığı zamandan bugüne kadar Malatya'ya ve Battalgazi ilçesine büyük hizmetleri olan Selahattin Gürkan ve açıklanacak diğer adaylarla AK belediyeciliğin büyük bir kararlılıkla yoluna devam edeceğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Pazar günü saat 11.00'de Beydağı Gençlik Kapalı Spor Merkezinde Balıkesir Milletvekilimiz MKYK Üyemiz Sayın Yavuz Subaşı'nın katılımlarıyla 13 ilçemizin hizmetkarını, belediye başkan adaylarını hemşehrilerimize açıklayacağız. Belediye başkan adaylığı için müracaat yoğunluğundan fazlasıyla memnun olmakla beraber, aday adaylığı sürecinde 'Halka hizmet Hak'ka hizmettir' anlayışını benimseyerek, AK Parti davasında, bayrak yarışında 'Ben de varım' diyerek çalışan tüm gönüldaşlarımıza, hemşehrilerim ve teşkilatım adına teşekkür ediyor, aday tanıtım toplantımıza tüm halkımızı davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:42 Kaynak: AA

Battalgazi, İhsan Koca, Malatya, Güncel
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