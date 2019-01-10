Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, esnaf ve gençlerle bir araya geldi.





Demirbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi toplumun farklı kesimleri ile buluşuyor.



Esnaf ve gençlerle bir araya gelen Demirbaş, 31 Mart'a kadar, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacaklarını vurguladı.



"Sayın Cumhurbaşkanımız benim Çubuk Belediye Başkanlığı için adaylığımı uygun gördüler. Ben de hem Cumhurbaşkanımızın hem de ilçe halkımızın güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım." diyen Demirbaş, belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, Çubuk'u geleceğe hazırlama vizyonuna talip olmak için istediklerini söyledi.



Demirbaş, Çubuk'u başkentin en iyi ilçeleri arasına getirmek için canla başla el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Özellikle istihdama ve yatımcılara yönelik iş adamlarımıza, girişimcilerimize yönelik iş geliştirme, çeşitlendirme ve geliştirdikleri projelerin desteklenmesini sağlayacağız. İlçemizde işsizliğin azaltılması için istihdama yönelik projelerden turizm, sanayi, hayvancılık ve tarıma yönelik yatırımların teşvik edilmesini ve desteklenmesini sağlayacağız. Şeffaf yönetim ve katılımcı belediyecilik anlayışını inşallah ilçemizde yerleştireceğiz." diye konuştu. AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, esnaf ve gençlerle bir araya geldi.Demirbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi toplumun farklı kesimleri ile buluşuyor.Esnaf ve gençlerle bir araya gelen Demirbaş, 31 Mart'a kadar, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacaklarını vurguladı."Sayın Cumhurbaşkanımız benim Çubuk Belediye Başkanlığı için adaylığımı uygun gördüler. Ben de hem Cumhurbaşkanımızın hem de ilçe halkımızın güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım." diyen Demirbaş, belediye başkanlığını sadece günü kurtarmak için değil, Çubuk'u geleceğe hazırlama vizyonuna talip olmak için istediklerini söyledi.Demirbaş, Çubuk'u başkentin en iyi ilçeleri arasına getirmek için canla başla el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Özellikle istihdama ve yatımcılara yönelik iş adamlarımıza, girişimcilerimize yönelik iş geliştirme, çeşitlendirme ve geliştirdikleri projelerin desteklenmesini sağlayacağız. İlçemizde işsizliğin azaltılması için istihdama yönelik projelerden turizm, sanayi, hayvancılık ve tarıma yönelik yatırımların teşvik edilmesini ve desteklenmesini sağlayacağız. Şeffaf yönetim ve katılımcı belediyecilik anlayışını inşallah ilçemizde yerleştireceğiz." diye konuştu.

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