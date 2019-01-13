Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı adayının Tire'de seçimleri kazanması için destek vereceklerini belirtti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı adayının Tire'de seçimleri kazanması için destek vereceklerini belirtti.

AK Parti ve MHP ilçe başkanları tarafından yerel seçim çalışmaları kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak, Cumhur İttifakı'nın sağlam temellerle ilerlediğini belirterek, "31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminden ortak hareketle ittifak adayı Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan adayı Selman İçelli'nin başkanlığı almasını sağlamaktır. MHP olarak bu ittifaka ve adayımız olan Selman İçelli'ye sonuna kadar destek vereceğimizi, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi öncesi ve sonrası Cumhur İttifakı doğrultusunda yola devam edeceğimizi bildiririm. Tire'nin cehresi Cumhur İttifakı ile birlikte değiştireceğimize inandığımızı vurgulamak isterim." dedi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Ceyhan Boyacıoğlu, Cumhur İttifakı'nın ilçede beklentinin üstünde bir güç oluşturduğunu aktararak, "Biz birlikte Tire aşığıyız. Biz birlikte Tire'ye hizmetkar olmak istiyoruz. Sorunları konuşarak çözmek istiyoruz. Biz Tire'ye hizmet için gereken her fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tire Belediye Başkan adayı Selman İlçelli de Cumhur İttifakı'nın ilçede uyum içerisinde çalıştığını vurgulayarak, bu uyum sayesinde başarılı bir sonuç alınacağına inandığını söyledi.

İçelli, her iki partinin teşkilat mensuplarıyla yerel seçimler için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Tire, Bilal Kıvrak, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Samsun İl Başkanlığına Karapıçak Atandı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı Palu Ailesinin Fertleri, Adliyeye Sevk Edildiği Sırada Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 19:46:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]