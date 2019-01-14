Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi için vatandaşlar tarafından imza kampanyası başlatıldı.

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi için vatandaşlar tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Begüm Açar, öncülüğünce Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta CHP genel merkezine gönderilmek üzere vatandaşlardan imza toplanıyor.

Açar, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yeniden aday olarak gösterilmesini istediklerini söyledi.

Kesimoğlu'nun yaptığı yatırım ve hizmetlerin herkes tarafından takdirle karşılandığını belirten Açar, Kesimoğlu'nu yeniden belediye başkanı olarak görmek istediklerini ifade etti.

Yaklaşık 15 günde 8 bin üzerinde imza topladıklarını anlatan Açar, bir süre daha kampanyanın devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Kırklareli, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Güncel
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