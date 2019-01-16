Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

38 dakika önce

AK Parti'den 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Bu kutlu davada bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

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AK Parti'den 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Bu kutlu davada bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Akmurat, yaptığı açıklamada, "yeni dönemde, yeni hedeflere" sloganıyla devam edecekleri bu yolda ak davaları için çalışacaklarını söyledi.

"Bu kutlu davada bana destek olan herkese teşekkür ederim." diyen Akmurat, Baskil'de, tevazu, samimiyet ve gayretle önce "millet ve memleket" hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Baskil, Politika
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