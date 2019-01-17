Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, hep halktan yana Hak'tan yana olduklarını belirterek, vatandaşların düşüncelerine ve fikirlerine önem verdiklerini bildirdi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, hep halktan yana Hak'tan yana olduklarını belirterek, vatandaşların düşüncelerine ve fikirlerine önem verdiklerini bildirdi.

AK Parti'nin Keşap'tan yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın yeniden desteğini alarak Keşap ilçesinde önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini aktardı.

İlçe halkının 31 Mart'ta kendisine gereken desteği tekrar vereceğine inandığını vurgulayan Emür, şunları kaydetti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde hedefimizi yüksek tutacağız. Bizim için başkanlık, hizmetkar olduğumuz bu toprağın insanının yüzündeki tebessümü artırma vesilesidir. Biz hep halktan yana Hak'tan yana olduk. Vatandaşlarımızın düşüncelerine ve fikirlerine önem verdik. Birlikte belediyecilik ruhunu sergiledik çünkü vatandaşımız mutlu ise gelecek günlerde ki huzur da ayrı bir anlam ifade edecektir."

Emür, yeniden Keşap halkının hizmetkarı olmaya talip olduğunun altını çizerek, "Mahalli idareler seçimlerinde tevazu, samimiyet ve gayretle gönüllere gireceğiz. Tüm benliğimizle Keşap için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:41 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Mehmet Emür, Keşap, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Güvenli Buldukları Kuyumcu, Altın ve Paralarla Sır Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:48:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]