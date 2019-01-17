Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

18 dakika önce

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya geliyor.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmaları kapsamında, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya geliyor.

İlçedeki Yozgat, Çorum, Bartın, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Ağrı, Erzurum ve Elazığ hemşehri derneklerinin üyeleriyle buluşan Oğuz, sohbet ettiği vatandaşların öneri ve isteklerini dinledi.

Oğuz yaptığı açıklamada, 2004'ten bu yana AK Parti belediyeciliği anlayışı ile yönetilen Kahramankazan'ın, geride kalan 15 yılda yapılan yatırımlar ve ilçedeki iş imkanları nedeniyle yoğun şekilde göç aldığını söyledi.

Yaklaşık 52 bin nüfusa sahip Kahramankazan'ın bu özelliği ile küçük bir Türkiye mozaiğini andırdığını ifade eden Oğuz, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar değişik illerden gelen birçok vatandaşımızla birlikte barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Bu barış ve kardeşliğin tesisinde büyük emekleri bulunan değerli Belediye Başkanımız Lokman Ertürk'e tüm ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. Kahramankazan'da büyük bir aileyiz. Hep birlikte Kahramankazan'ız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kahramankazan'ı, birlikte karar alıp, birlikte yöneteceğiz. İnşallah 31 Mart'ta devralacağımız hizmet bayrağını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Serhat Oğuz, belediye başkan adayı, Kahramankazan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu

Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:32:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]