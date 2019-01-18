Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Selim Alan, merkez ilçede bulunan 19 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

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AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Selim Alan, merkez ilçede bulunan 19 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Alan, bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların olmazsa olmazları olduğunu belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, 'Muhtarlarımızı üzen beni üzmüş sayılır.' sözünü hiç unutmuyorum." diyen Anal, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımız. Özellikle belediyeyi aldığımız zaman muhtarlarımızla çalışma ve mesai arkadaşı olacağız. Muhtarlarımızın görüşü bizim için çok değerli. Mahallelerimizin sesi, kulağı, gözü muhtarlarımızdır. Vatandaşlarımızın teveccühünü aldıktan sonra 19 mahallemizi, Zonguldak'ımızı hak ettiği şekle getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Selim, Zonguldak, Güncel
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