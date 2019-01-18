Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

Metin, seçim çalışmaları kapsamında Gölyüzü Mahallesi esnafını ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle görüştü.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın da bulunduğu kalabalık partili grubuyla mahallede bulunan dükkan ve işyerlerini tek tek gezen Metin, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Metin, vatandaşlara, seçimi kazanması halinde belediyeyi nasıl yöneteceğini anlatarak projelerinden bahsetti.

Daha sonra Çakmaklar Mahallesi'ne geçen Metin, burada da köy konağında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yeni döneme ilişkin mahalle sakinlerinden görüş ve öneriler alan Metin, vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerine bir dönem Bolu Milletvekilliği ve üç önemli bakanlıkta 7,5 yıl kesintisiz Bakan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anlatan Metin, 16 yılda edindiği tecrübeleri de doğup büyüdüğü Bolu için kullanmayı istediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:44 Kaynak: AA

Fatih Metin, Bolu, Güncel
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