Yerel Seçimlere Doğru

CHP Bolu
Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan
, Sandallar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Özcan, CHP Merkez
İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu
ve partililerle birlikte Sandallar Mahallesi'ne giderek, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, milletvekilliği döneminden daha çok çalışacaklarını ifade eden Özcan, çok çalışarak Bolu'yu Türkiye
'nin en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını kaydetti.
Özcan, amaçlarının vatandaşların "İyi ki Bolu'da yaşıyoruz" demesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.