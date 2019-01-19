Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Sandallar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Sandallar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Özcan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililerle birlikte Sandallar Mahallesi'ne giderek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, milletvekilliği döneminden daha çok çalışacaklarını ifade eden Özcan, çok çalışarak Bolu'yu Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını kaydetti.

Özcan, amaçlarının vatandaşların "İyi ki Bolu'da yaşıyoruz" demesini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:26 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Bolu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Son Dakika! Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den İlk Yorum: Memnun Edici Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:16:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]