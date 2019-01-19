Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Bolu
Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
, İhsaniye
Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla mahalle esnafını ziyaret etti.
İhsaniye Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Metin ve partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Metin, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm bulmak adına Bolu'nun her noktasına gittiklerini anlatarak, "Bolu kazan biz kepçe dolaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızın, hemşehrilerimizin desteği AK Parti'mize olan desteği, güveni devam ediyor çok şükür. Tabi bu gezilerimizde talepler de alıyoruz. Çeşitli beklentileri de oluyor vatandaşımızın." ifadesini kullandı.
Önümüzdeki dönemde Bolu'nun gelişimini, değişimini, dönüşümünü vatandaşlarla birlikte yapmayı planladıklarını belirten Metin, Bolu'nun gelişimine, değişimine, dönüşümüne ilişkin her türlü görüş ve fikrin kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle vatandaşları dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.