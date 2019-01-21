Yerel Seçimlere Doğru

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1 saat önce
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, pazar yerini ziyaret edip alışveriş yaptı.
AK Parti Nevşehir
Belediye Başkan adayı Rasim Arı
, pazar yerini ziyaret edip alışveriş yaptı.
Pazarı dolaşan Arı, hem vatandaşlarla hem esnafla sohbet edip, onların talep ve sorunlarını dinledi. Arı, pazar alışverişini yaparken vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Arı, tezgah başına da geçip sebze ve meyve tarttı.
Eskiden sebze ve meyve sattığını, bu mesleğin zorluklarını çok iyi bildiğini ifade eden Arı, "Hayatımın unutamadığım dönemlerinden biri de İstanbul
'da meyve, sebze sattığım dönemlerdir. İstanbul sokaklarını bu meslek sayesinde karış karış bilirim. Çeşitli meyve ve sebze sattım, en çok da karpuzdan anlarım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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