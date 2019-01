Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca, Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir'in tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, parti binasında düzenlenen toplantıda, ilçe başkanlığına atanan Kadir Kayan ile partilerince Belediye Başkanlığına aday gösterilen Sebahattin Özdemir'e başarı diledi.



İlçede 15 yıldır çalıştıklarını, önceliklerinin her zaman Havza olduğunu belirten İkiz, "Üç dönem ilçemize hizmet etmekten onur duydum. Önemli olan Havza'yı AK Parti belediyeciliği çizgisinde tutmak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.



AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Özdemir de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere memleket ve milletin bekası için Cumhur İttifakı'nı tesis eden ülkücü camiaya teşekkür ederek, "MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve yönetimine, yine MHP'den bu dönem belediye başkan aday adayı olan önceki dönem belediye başkanımız Tuncer Keskin Bey'e ve ekibine gösterdikleri özverili davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Hayatının her dönemini Havza'da geçtiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:



"2004 yılından beri Havza Belediye Başkanlığı yapan Murat İkiz Bey'e hizmetleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da nasip olur da Havzalı hemşehrilerimiz teveccüh gösterir, Belediye Başkanı olarak seçerse, Havza için Murat İkiz başkanımızın ve daha önce görev yapmış tüm başkanlarımızın fikir ve önerilerini her daim dikkate alacağız. Ben değil, biz odaklı, tüm Havza'yı kucaklayan, sivil toplumun tüm paydaşlarıyla istişare eden bir yönetim arzuluyoruz. "



AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da Cumhur İttifakı kapsamında Havza'da AK Parti'li Sebahattin Özdemir'in aday gösterildiğini aktararak, "Bundan sonraki süreçte aynı safta sıklaşıp çalışmalarımıza başlayacağız. Sayın Başkanımız Murat İkiz ile gurur duyuyorum. Bundan sonra da yolumuza birlikte devam edeceğiz. Seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı ruhuna yakışır bir çalışma süreci göstereceğiz. Bu sadece bir seçim birlikteliği değil, ülkemizin bekası için önemli." diye konuştu.

