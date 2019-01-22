Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı ile çıktıkları yolda hizmet bayrağını en üst seviyeye çıkarmak için yeni projeler hazırladıklarını bildirdi.

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AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı ile çıktıkları yolda hizmet bayrağını en üst seviyeye çıkarmak için yeni projeler hazırladıklarını bildirdi.

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında konuşan Bıyık, mevcut belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile uzun yıllardır beraber siyaset yaptıklarını, yüksek oranda oy aldıklarını söyledi.

Siyasette hep vatandaşlarla iç içe olduklarını anlatan Bıyık, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve teşkilatımızla el ele vererek, bayrağı en üst noktaya taşımaya devam edeceğiz. Bize düşen en büyük görev Darıca'da hizmet anlamında yaşanan değişimin devamını sağlamak. Bunun için de hep beraber projelerimizi yapıyoruz. 5 yıl boyunca yapacağımız çalışmaların yer alacağı seçim beyannamemizi yakında halkımıza açıklayacağız. MHP ile oluşturulan Cumhur İttifakı ile beraber olacağımız bu yolda güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum."

AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da 9 yıldır ilçe teşkilatında yöneticilik yapan ve belediye başkan adayı olan Muzaffer Bıyık'ın partisinin ilçedeki yüzde 50'nin üzerinde olan oyunu arttıracağını belirtti.

Karabacak'ın başarılı çalışmalar yaptığını, Bıyık'ın da aynı başarıyı göstereceğine yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Başkan Karabacak da 15 yıl önce aldıkları görevi 31 Mart akşamı teslim edeceğini vurgulayarak, "Biz dava adamıyız. Bu bir hizmet yarışıdır. Kişiler değişir, hizmet devam eder. 15 yılda neler yaptık bunu yakında halkımızla paylaşacağız. Muzaffer Bıyık başkana desteğim her zaman devam edecektir. Kendisine başarılar diliyorum.." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Politika
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