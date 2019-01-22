Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Canik Belediye Başkan adayı İbrahim Sandıkçı, Canikli her vatandaşı kucaklayarak kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacaklarını söyledi.

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AK Parti Canik Belediye Başkan adayı İbrahim Sandıkçı, Canikli her vatandaşı kucaklayarak kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacaklarını söyledi.

Sandıkçı, partisinin Canik İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, AK Parti'nin sorumlu ve proje odaklı belediyecilik anlayışını devam ettireceklerini belirtti.

Canik ilçesinin her bir mahallesinin ve ferdinin ayrım gözetmeksizin hizmete layık olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Tevazu, samimiyet ve gayretle 'Önce millet, önce memleket' anlayışıyla çıktığımız 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kibirlenmeden, ayaklarımızın üstüne basarak, şeffaf şekilde Canikli her vatandaşımızı kucaklayarak, kapımızı ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik ikliminin hakim olduğu bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Canik'te sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini dile getiren Sandıkçı, altyapı, şehirleşme, eğitim, sağlık ve istihdam artırıcı çalışmalarda örnek belediyeler arasında olacaklarını anlattı.

Sandıkçı, üç dönem belediye başkanlığını üstlenen Osman Genç'e de yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler de gönül belediyeciliği sloganıyla çıktıkları yolda bayrağı daha da ileri taşıyacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika
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