Yerel Seçimlere Doğru

Ankara
'nın Nallıhan
ilçesinde MHP
ilçe yönetimi, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
MHP İlçe Başkanı İlker Oymaağaç başkanlığındaki heyeti, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, Belediye Başkanı ve adayı İsmail Öntaş
ile partililer karşıladı.
Güngör, yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı ortak adayları İsmail Öntaş'ın desteklenmesi yönünde birtakım görüş alışverişinde bulunduklarını ve ittifaka gölge düşürmeden seçim çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngör, teşekkürlerini sundu.
Oymaağaç da Öntaş'ı destekleyeceklerini ve bu anlamda karşılıklı görüşmelerde bulunduklarını aktardı.