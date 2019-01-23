Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, seçim çalışmaları kapsamında 45 mahalleyi ziyaret etti.

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AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, seçim çalışmaları kapsamında 45 mahalleyi ziyaret etti.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Özlü, basın kuruluşları ziyaretleriyle bugüne kadar 45 mahalleye ziyarette bulundu.

Özlü, çalışmalarında AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış eski teşkilat mensuplarını da ziyaret etti.

Kentteki dernek ve oda ziyaretlerine de devam eden Özlü, bir yandan da mahalle sandık yönetim kurulu ve mahalle başkanları ile bir araya gelerek sorunları hakkında bilgiler aldı. Seçim beyannamesini de mahalle bazlı hazırlayan Özlü, Düzce merkezde bulunan 56 mahallenin sorunlarını not alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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