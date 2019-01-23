Yerel Seçimlere Doğru

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde Muzaffer Bıyık
'ın Darıca Belediye Başkan adayı olması dolayısıyla tanıtım töreni gerçekleştirildi. Adnan Menderes
Kültür Merkezindeki törene AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker
, Radiye Sezer Katırcıoğlu
ve Cemil Yaman
, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın
ve İlçe Başkanı Ufuk Acay ile partililer katıldı.
Eryarsoy, burada yaptığı konuşmada, partisinin Kocaeli'de oylarını artırıp, büyükşehir ve 12 ilçe belediyesini yeniden kazanacaklarını söyledi.
Darıcalılara güvendiğini ifade eden Eryarsoy, seçimi kazanarak yeni projelerle ilçeye daha güzel hizmetler yapılacağını ve daha iyi yerlere geleceğini belirtti. Milletvekili
Şeker de konuşmasında 15 yılda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
'ın ilçede önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirerek, emeklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.
Şeker, "Bu seçimde herkes fazla çalışacak 31 Mart seçimleri bugüne kadar yapılan seçimlerden daha önemli. Bu seçim aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın güven oylaması olacak. İttifakın başarılı olup olamayacağını bu seçimde göreceğiz. Bunun için de gece gündüz çalışacağız. 13 belediyeyi kazanmak yetmez, oy oranını da yükseltmemiz lazım." diye konuştu.
Karaosmanoğlu da insanların Darıca'da yaşamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bunu sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve teşkilatlarına teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Karabacak, 5 yıllık görevi süresince önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, kendilerine güvenenleri hiç mahcup etmediklerini ifade ederek, hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu ve asla kırgınlığının olmadığını vurguladı.
Bıyık da uzun yıllardır teşkilatlarla her kademede omuz omuza çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İlçeyi yaşanılır bir şehir haline getiren Karabacak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar parti olarak hiçbir zaman başlarını öne eğecek işler yapmadık. 31 Mart seçimlerini de kazandıktan sonra hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asla hayal satmayacağız. Günü kurtarmanın derdinde olmayacağız."
Tören, konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.