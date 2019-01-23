Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

51 dakika önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum.

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum." dedi.

Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Metin, Bolu'nun AK Parti ile çok önemli kazanımlar elde ettiğini, bu hizmetlerin yeni dönemde de katlanarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasette ve bürokraside önemli görevlerde bulunduğunu anlatan Metin, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Konuralp, Karamanlı, Fatih Metin, Bolu, Politika
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