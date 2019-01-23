Yerel Seçimlere Doğru

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51 dakika önce
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum.
AK Parti Bolu
Belediye Başkan adayı Fatih Metin
, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum." dedi. Karamanlı
Mahallesi Konuralp
Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Metin, Bolu'nun AK Parti ile çok önemli kazanımlar elde ettiğini, bu hizmetlerin yeni dönemde de katlanarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Siyasette ve bürokraside önemli görevlerde bulunduğunu anlatan Metin, "16 yılda edindiği tecrübeleri de 'Bolu Belediye Başkanı' sıfatıyla doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek için kullanmayı arzu ediyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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