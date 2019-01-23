Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Çarşamba
Belediye Başkan adayı Halit Doğan
, "Sosyal ve kültürel hizmetleri gözle görünür şekilde artırıp hizmet ve istihdam belediyeciliği hedefinden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.
Doğan, AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2014 yılı haziran ayından itibaren 4,5 yıl ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.
Cumhur ittifakı'nın tüm aday adaylarıyla birlik ve beraberlik içinde olacaklarını belirten Doğan, Çarşamba'ya üç dönem hizmet eden Belediye Başkanı Hüseyin Dündar
'a da teşekkür etti.
Belediyeciliği farklı bir noktaya taşımayı hedeflediklerini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:
"İnsanımıza başkan değil, kardeş olma hedefindeyiz. Belediye WhatsApp hatları kurarak, çözüm merkezini çok daha etkin çalıştırarak sorunların en kısa sürede çözüldüğü bir belediyecilik anlayışını sağlamayı, e- belediyecilikle insanımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Çözüm ve insan odaklı, hakkaniyet esaslı belediyecilik anlayışımız olacak. Trafik ve otopark sorunlarının çözümünden istihdama yönelik projelerimize, yol ve kaldırım sorunlarından üniversite şehri yolunda ilerleyen Çarşamba'mızın kültürel ve sanatsal zenginliğinin arttırılmasına kadar günlük yaşamımıza doğrudan etki edecek tüm canlıların yaşam haklarını önceleyen projelerle karşınızda olacağız. Çarşambalının hakkını en üst seviyede koruyarak şeffaf bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Sosyal ve kültürel hizmetleri gözle görünür şekilde artırıp hizmet ve istihdam belediyeciliği hedefinden asla taviz vermeyeceğiz."
Projelerini ayrıntılı şekilde daha sonra paylaşacağını aktaran Doğan, "Kolektif aklı ve ekip çalışmasını çok önemsiyoruz. 7'den 70'e birlikte yaşadığımız tüm hemşehrimizin fikirlerini öğrenebilirsek, talep, istek, öneriler hem yolumuzu aydınlatacak hem de yönetimde yerindeliği daha da arttıracaktır." diye konuştu.
AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde MHP
ile beraber çalışarak bugüne kadar alınmış en yüksek oyla Cumhur İttifakı adayı Halit Doğan'ı seçtirmek istediklerini söyledi.
MHP İlçe Başkanı Kemal Düzgün ise MHP ve AK Parti olarak genel başkanlarının ülkenin bekası için birlikte hareket etmeyi uygun gördüklerine dikkati çekerek, " Samsun
'da ittifakta problem varmış gibi bir algı oluşturmak isteniyor ancak herhangi bir problem yok. Çarşamba'da teşkilat olarak Cumhur İttifakı'nın adayını en yüksek oyla taçlandırmak için çalışacağız." diye konuştu.
Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Soğuk
ile partililer katıldı.