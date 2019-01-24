Yerel Seçimlere Doğru

CHP Melikgazi
Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu
, bazı projelerini tanıttı.
Bir restoranda düzenlenen toplantıda, Kayseri
'deki medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Karaoğlu, slayt eşliğinde sunum yaparak projelerini anlattı.
Hekim olmasına rağmen bu zamana kadar Kayseri'de sanattan spora, tarımdan kalkınmaya bir çok alanda faaliyet gösterdiğini aktaran Karaoğlu, "Kayseri'de 30 yıldır hekimlik yapıyorum. Bu süreçte hekimlik dışında tarım alanında, sanatsal faaliyetlerde, kadın girişimciliği konusunda elimden geldiği sürece bu şehre hizmet etmeye çalıştım." dedi.
Katılımcı demokrasiyi çok önemsediğini, belediye başkanı seçildiği takdirde oluşturacakları kent konseyi ile ilçenin sorunlarına çözüm arayacaklarını belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:
"Kent konseyleri belediyelerin olmazsa olmazlarıdır. Stratejik planlarımızı yapmadan önce mutlaka kent konseyinin görüşünü alacağız. Ayrıca mahallelerde kuracağımız mahalle meclislerinde de mahalle sakinleri kendi sorunlarını bize ulaştıracak. Bu oluşumların dışında da kadın ve genç konseyleri kuracağız. Tüm buralardan alınan bilgeler, talepler kent meclisinden geçtikten sonra belediye meclisinin gündemine getirilecek."
Melikgazi tarımsal kalkınma kooperatifi kurarak ilçede çiftçi kayıt sistemine tabi olan çiftçiler ile kırsal kalkınmayı hedeflediklerini ifade eden Karaoğlu, önemli kültür değerleri olmasına rağmen Kayseri'nin turizmden gereken payı alamadığını, hazırladıkları projelerle tarihi değerleri koruyup ortaya çıkararak bu alandaki eksikliği de gidermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık
, CHP İl Başkanı Ümit Özer
ve parti yöneticileri de katıldı.