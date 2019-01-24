Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı Muhsin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı Muhsin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA çalışanlarıyla bir araya gelen Aydın, burada yaptığı konuşmada, belediyecilikte imara her açıdan çok önem vereceklerini söyledi.

Ayrıştıran değil, birleştiren bir politika izleyeceklerini anlatan Aydın, "Bu memleketin insanı olarak herkesimden insana ulaşarak gönüllere dokunacağız. Bu nedenle ziyaretlerimize medya kuruluşlarıyla başlamak istedik." dedi.

Ziyarete AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ve partililer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

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