Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

45 dakika önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, partisinin Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, partisinin Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Çakır, belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla AK Parti olarak sahaya indiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çakır, adayların sahaya çıkarak en güzel şekilde yarışacaklarını ifade ederek, "Vatandaşların beklentileri nedir? Vatandaş ne bekliyor, buna en güzel şekilde cevap verecekler. Adaylar vatandaşların beklentilerine en güzel cevabı verecek. Vatandaşlarda bu cevabı değerlendirerek, sandıkta tercihini yapacak." diye konuştu.

Bugüne kadar 4 yerel seçim gördüklerini belirten Çakır, "Seçilen belediye başkanı merkezi sistemle çalışacak. Bu bir avantajdır. Buna da inanıyoruz. Bu seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimin barış ve kardeşlik içerisinde geçeceğine inanıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:36 Kaynak: AA

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