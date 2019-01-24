Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı İbrahim İncekul, seçilmesi halinde pek çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı İbrahim İncekul, seçilmesi halinde pek çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.



İncekul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin artık değişim istediğini, AK Parti belediyeciliğinin yeniden kazanması için seçim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.



Gönüllerinin ve kapılarının millete her daim açık olacağını vurgulayan İncekul, şunları devam etti:



"Güzel memleketimiz Merzifon, 2004-2014 yılları arasında çok güzel hizmetler aldı fakat 2014 yılında demokrasinin gereği olarak halkımız başka yönde teveccüh gösterdi. Bizce Merzifon, bu dönemde biraz geri kaldı. Amasya'ya son 5 yılda yapılan tünellere, parklara, köprülere ve Suluova'da yapılanlara baktığımızda, Merzifon'un olması gereken yerin biraz gerisinde kaldığını görüyoruz. Bilgi birikimimizle daha düzgün hizmetler yapma, daha kalıcı eserleri ilçemizle tanıştırmanın niyetindeyiz."



"Allah nasip ederse başkanlık makamını milletin makamı yapacağız" diyen İncekul, şunları kaydetti:



"Biz milletimiz için, devletimizin bekası için, gençlerimizin yarınları için çalışacağız. Hayata geçirmek istediğimiz çok güzel projeler var. Merzifon'umuza millet bahçesi, bayanlara yönelik kültür ve sanat merkezleri, gençlere yönelik meslek edindirme kursları, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik vefa konakları ve hobi bahçeleri kazandıracağız. Bunlar sadece bazı projelerimiz."



İncekul, seçilmesi halinde Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında su faturalarında yüzde 20 indirime gideceklerini ifade etti.

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