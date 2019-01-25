Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir'de yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir'de yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.



Milletvekili Samancı, AK Parti'nin Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar ve partililerle birlikte ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.



Esnafa hayırlı iş ve bol kazanç dileğinde bulunan Samancı, birlik ve beraberliğe yönelik mesajlar verirken, yerel seçimlerin önemine dikkati çekti.



Samancı, Beyşehir'de her zaman iç içe oldukları hemşehrileriyle buluşup gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirtti.



Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da yerel seçim çalışmaları kapsamında sahaya indikten sonra, hemşehrileriyle buluşmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları yolda, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hemşehrilerinin kendilerine gösterdiği yoğun ilgi ve teveccühe teşekkür etti.



Yaşar, cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçse, büyük hedeflere doğru yürümeye başlasa, önüne hep tuzaklar kurulmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin kazanımlarının kaybedilmesini isteyenlere izin vermemeliyiz. Bunu sağlamanın yolu da bir ve beraberlik içerisinde olmaktan geçiyor. O yüzden, bu seçimler gerçekten önemli. İnşallah 31 Mart'ta da var olan birlik ve beraberliğe, dayanışmaya sahip çıkmaya ve AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırmaya, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen bir aday adaylığı süreci yaşadık. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için gece gündüz çalışmaya, inşallah hep beraber devam edeceğiz."

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