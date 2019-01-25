Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti'nin Eğil belediye başkan adayı Mehmet Karakaş, vatandaşlarla görüştü.
AK Parti'nin Eğil belediye başkan adayı Mehmet Karakaş, vatandaşlarla görüştü.
Karakaş, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine değinen Karakaş, ilçenin Diyarbakır turizmi bakımından da önemli olduğuna işaret etti.
Karakaş, "Eğil AK Parti belediyeciliği ile yönetilirse mutlu ve huzurlu bir ilçe olur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:40 Kaynak: AA
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