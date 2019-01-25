Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

50 dakika önce

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Yayladağı ilçesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Yayladağı ilçesinde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

İlçeye bağlı mahalleleri dolaşıp vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Çelik ve Güler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler hakkında vatandaşları bilgilendirerek, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için vatandaşlardan destek istedi.

Çelik ve Güler, daha sonra belediyenin düğün salonunda "İlçe Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Cumhur ittifakı'na sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Her daim vatandaşların emrinde ve hizmetinde olduğunu dile getiren Çelik, "Gün, birlik olma günü, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp herkesi kucaklama günü." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Güler de kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve teveccühten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

Güler, "31 Mart, tarihi Hatay için milat olacaktır. Hatay'ı belediyecilik anlamında İnşallah hak ettiği yere getireceğiz. Bu bağlamda desteklerinizi bekliyorum. İnşallah hep birlikte sandıktan zaferle çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca ve partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Politika
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