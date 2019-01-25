Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, meslek odaları ile hemşehri derneklerini ziyaret etti.

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, meslek odaları ile hemşehri derneklerini ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına devam eden Metin, Bolu Demirciler, Nalbur ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Ziyaretinde, çoğunluğunu sanayi esnafının oluşturduğu oda üyelerinden yeni döneme ilişkin talep ve görüşlerini alan Metin, burada yaptığı konuşmada, sanayi sitesinin taşınması ve mevcut sanayi arazisinin nasıl değerlendireceği konusuna değindi.

Metin, Bolu Belediye Başkanlığı yetkisinin kendisine tanındığı zaman tüm esnaflarla güzel çalışmalara imza atmak istediğini belirterek, "Meslek odamıza kayıtlı esnafımızın, sanatkarımızın ne problemi varsa çözümü için yoğun mesai harcayacağız." dedi.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü yeni sanayi sitesi için uzun, sıkıntılı bir süreç yaşandığını aktaran Metin, "Ben bunları çok iyi biliyorum. ve sonuçta Allah'a çok şükür bu süreç atlatıldı ve inşaata başlandı." diye konuştu.

Metin, daha sonra Bolu'da bulunan Kıbrıscık Geriş Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Sivaslılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek ziyaretlerinde de vatandaşların isteklerini dinleyen Metin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:05 Kaynak: AA

Fatih Metin, belediye başkan adayı, Bolu, Güncel
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