Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Beyşehir
Belediye Başkanı adayı Üzeyir Yaşar
, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol
ve partililerin de katıldığı yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Yaşar, beraberindekilerle birlikte ilk olarak MHP
İlçe Teşkilatı ile Beyşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayı olduğunu hatırlatan Yaşar, MHP ile birlikte yerel seçim sürecinde birlikte el ele vererek ilçede örnek bir çalışma sergileyeceklerini belirterek, göreve gelmeleri halinde Beyşehir'e yakışır hemşerilerinin istediği en güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.
Yaşar, misafirperverliklerinden dolayı İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş ile Ocak Başkanı Altuğ Gültekin, yönetim kurulu üyeleri ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş ise 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde teşkilat olarak Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kimse farklı hesaplar içine girmesin. Fitne fesat tohumları ekenler iyi bilsinler ki, liderimize ve davamıza bağlılığımız ülkücülüğün bir gereğidir. Bizde lider, teşkilat, doktrin tartışılmaz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ilçe faaliyetlerimizi ülküdaşlarımız ile birlik beraberlik içinde yürüttük. Bundan sonra da yönetim kurulumuz, mahalle temsilcilerimiz ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Cumhur İttifakı'na bağlı olarak çalışacağız.Kimse Cumhur İttifakı'na zarar verecek söylem ve davranışlarda bulunmayacaktır."
AK Parti Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, daha sonra Beyşehir Kaymakamlığı, bazı kamu kurumları ve oda başkanlarını da ziyaret etti.