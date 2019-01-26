Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hüyük
ilçesini ziyaret etti.
Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem
ve partililerle birlikte İlçe Devlet Hastanesi
'ni ziyaret etti.
Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Milletvekili Samancı
, hastane yöneticilerinden ise yeni hizmet binasının durumuyla ilgili bilgiler aldı.
Samancı, Hüyük ilçesini yeni dönemde de yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
Milletvekili Samancı ve Belediye Başkan Adayı Çiğdem, hastane ziyaretinin ardından ilçeye bağlı Kıreli
ve Çavuş mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
Her iki mahallede esnafla da bir araya gelen Samancı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi.