Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

33 dakika önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir'in av tüfeği üretiminde söz sahibi mahallelerinden Huğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir'in av tüfeği üretiminde söz sahibi mahallelerinden Huğlu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Samancı, AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar ve partililerle birlikte ziyaret ettiği yerleşim merkezinde, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde destek istedi.

Burada, vatandaşlara hitap eden Samancı,"gönül belediyeciliği" vurgusu yaptı.

AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda olmasının sebebinin sadece memlekete hizmet etmek olmadığını, her zaman gönüllerde yer bulan bir lidere de sahip olduklarına dikkat çeken Samancı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu dönem gönül belediyeciliğini daha fazla öne çıkartacaksınız diye bizlere tembihledi. Sadece belediye başkanlarına değil, milletvekillerine de aynı şekilde. Bu dönemde gönül belediyeciliğini daha da öne çıkaracağız. Biz 2002'de yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii ki sizlerin gönüllerine girmiştik. Gönüllere girmeden 16 yıl iktidarda kalmak mümkün değil. Cumhurbaşkanımız özellikle belediye başkan adaylarının hepsini gönül belediyeciliği konusunu ayrı ayrı tembihledi. 31 Ocak'ta Ankara'da manifesto ve projeler açıklanacak. Cumhurbaşkanımızın yine oradaki söylemi, özellikle yine vurgu yapacağı, altını çizerek söyleyeceği cümleler gönül belediyeciliği inşa edilmesi üzerine olacak."

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar da konuşmasında, ilçenin bir evladı olarak Beyşehir gibi Huğlu insanını da çok yakından tanıdığını ve gönül bağının bulunduğunu anlattı.

Bu gönül bağının daha da kuvvetleneceğini, güç kazanacağını dile getiren Yaşar, "Tüm ilçemizin olduğu gibi Huğlumuzun da sorunlarını, isteklerini çok yakından bilen birisiyim. O nedenle, gönül belediyeciliği ekseninde hep birlikte el ele vererek bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:56 Kaynak: AA

Huğlu, Gülay Samancı, Beyşehir, Güncel
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