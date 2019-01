Yerel Seçimlere Doğru

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkilikte gençlerle bir araya gelen Törk, burada yaptığı konuşmada, Darıca'nın iyi yönetilmediğini ileri sürdü.



Bu mahallede doğduğunu ve kentin tüm sorunlarını bildiğini söyleyen Törk, "İlçemizin her mahallesinde zaman geçirdim. İyi günde, kötü günde her zaman bu kentin havasını soludum. Bu kentin iyi yönetilmemesine itirazım var. Bu kentteki gençlerin söz sahibi olamamasına itirazım var. Darıca'nın kaynaklarını sonuna kadar gençlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak, Darıca'da herkesin söz sahibi olacağı bir yönetime talip olduğunu aktaran Törk, şunları kaydetti:



"Darıca gençlerle güzelleşecek. Herkesin heyecana ortak olmasını istiyorum. Bu yola çıktığımda hedefleri ve idealleri olan bir genç kardeşiniz olarak, 16 kilometre sahil şeridi olan İstanbul'un yanı başındaki Darıcamız'ın hizmet alamamasını hiç içime sindirememiştim. Allah nasip etti, mühendis kardeşiniz artık sizlerle beraber söz sahibi olacak. Bu heyecanı Darıca'nın her yerinde görüyorum. Yaşadığımız kente sahip çıkma zamanıdır. Değişimi de sizlerle gençlerle gerçekleştireceğiz."



Programa, CHP Darıca İlçe Başkanı Gürel Yıldırım, İYİ Parti İlçe Başkanı Özer Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Akdeniz, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kızılbuğa, CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli, İYİ Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ülker ve partililer katıldı.

