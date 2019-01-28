Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmaları kapsamında Erzurumlu gençlerle buluştu.

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AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmaları kapsamında Erzurumlu gençlerle buluştu.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde, Erzurumlu gençlerle çay içip sohbet eden Bıyık, gençlere her zaman önem verdiklerini, projelerin merkezinde gençlerin olacağını söyledi.

AK Parti'nin gençlerin fikirlerine her zaman değer verdiğini ve kendilerinin de Darıca'da yaşayan gençlerin düşüncelerini her zaman önemsediklerini ifade eden Bıyık, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tahir Büyükakın'la birlikte hayata geçireceğimiz projelerin merkezinde gençler olacak. Gençler bizim geleceğimiz ve biz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Mahallelerde gençlik merkezleri inşa edip, spor ve çok amaçlı salonlar yaparak gençlerin her türlü ihtiyacına cevap vereceklerini anlatan Bıyık, şöyle devam etti:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devredilen askeri alanda Büyükşehir ile çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Bu konuda siz gençlerin de fikir ve görüşlerini dinleyeceğiz. Gençlerin beklentilerini karşılamak için istişare içinde olacağız. Gençlerin bakış açılarına, vizyonuna ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin her zaman yanında olacağız."

AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, daha sonra gençlerin sorunlarını dinleyerek, sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Politika
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