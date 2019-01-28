Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Havza Belediye Başkan adayı Mehtap Demiralp Yeşilbaş ile CHP ilçe yönetimi, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

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CHP Havza Belediye Başkan adayı Mehtap Demiralp Yeşilbaş ile CHP ilçe yönetimi, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz, Havza için çalıştıklarını, tek gayelerinin Havza olduğunu söyledi.

Bundan sonra da Havza için yapmaları gereken ne varsa yapacaklarını vurgulayan İkiz, "Havza ilçe merkezinde birçok hizmeti tamamlamanın gururunu yaşamaktayım. Görev sürem boyunca kimseyi ayırt etmeden Havza'nın belediye başkanı olmaya çalıştım." dedi.

CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban da İkiz'e nezaket ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Sayın Başkanımız hiç kimseyi ötekileştirmeden Havza'ya hizmet gayretinde oldu. Ne zaman kapsını çalsak hoşgörü ile karşılaştık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, tecrübesi ile her zaman görüşlerine başvuracağımız bir değerimizdir." ifadesini kullandı.

Yeşilbaş da göreve gelirse İkiz'in bilgi birikiminin kendileri için önemli bir kaynak olacağını anlatarak, "Havza, Sayın Başkanımın gayretleri ile önemli bir değişim ve gelişim yaşadı. İnşallah bizler de ilçemizin gelişimi ve değişimi için çalışacağız." diye konuştu.

Ziyarete Havza Belediye Meclis Üyesi Necmiye Dilek de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Murat İkiz, Cumhuriyet Halk Partisi, Havza, Güncel
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