Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Bulancak Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bulancak Belediye Başkan adayı Recep Yakar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bulancak Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Bulancak Belediye Başkan adayı Recep Yakar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakar, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Her zaman Bulancak halkının yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Yakar, şunları söyledi:

"Biz başkan seçilmeden önce de her daim vatandaşımızın yanındaydık. Başkan olduktan sonra da aynı şekilde sürdürdük. Yarın seçilemezsek de dünyanın sonu değil. Biz yine vatandaşlarımızın içinde bir kardeşleri olarak yer almaya devam ederiz. Hep söylediğim gibi, biz önümüzdeki seçim için değil, gelecek nesillerimiz için kaygılanıyor ve Bulancak sevdasıyla hareket ediyoruz. Bizim sevdamız da endişemiz de sadece Bulancak olmuştur."

Yakar, belediye olarak ilçe genelinde hizmetlerin hızla sürdürüldüğünü de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Recep Yakar, Bulancak, Güncel
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