Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, MHP'nin çizgisini Türkiye'nin çıkarları ve menfaatlerinin tayin ettiğini, bu günkü çıkar ve menfaatin ise MHP ile AK Parti birlikteliğiyle vücut bulduğunu bildirdi.

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MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, MHP'nin çizgisini Türkiye'nin çıkarları ve menfaatlerinin tayin ettiğini, bu günkü çıkar ve menfaatin ise MHP ile AK Parti birlikteliğiyle vücut bulduğunu bildirdi.

Tarım, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'yi ve AK Parti'yi bir araya getiren Cumhur İttifakının milli duruşun, siyasetteki uzlaşma kültürünün, lider ülke Türkiye'yi kurma azim ve kararlılığının birlikte hareket ederek ülke kazanımlarının kolaylaştırılmasının en güzel örneği olduğunu belirtti.

Türkiye üzerine oyun kuranların başarılı olabilmesi için tek hedefin Cumhur İttifakının dağılması projesi olduğuna dikkati çeken Tarım, şunları kaydetti:

"Bu düşünceden yola çıkarak, gönül seferberliği doğrultusunda hedefe kilitlenmeliyiz. Biz doğru olanları anlatıyoruz çünkü milletini her şeyin üzerinde tutan bir davanın, sahtekarlık ile siyasi mevzi kazanıp, menfaat sağlaması mümkün değildir. MHP'nin çizgisini Türkiye'nin çıkarları ve menfaatleri tayin eder. Bu günkü çıkar ve menfaat ise MHP ile AK Parti birlikteliğiyle vücut bulmuştur. Tabandaki insanların kalplerini kırmamak içindir ki neden ve sebeplerine girmiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz, MHP yıkılmayan tek kale ve dağıtılmak istenen en son burçtur, kısacası Türk milletinin sigortasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Trabzon, Türkiye, MHP, Politika
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