Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gönüllere dokunmak için çıktığımız bu yolda el ele omuz omuza büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan
Tok, "Gönüllere dokunmak için çıktığımız bu yolda el ele omuz omuza büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
İlçede ziyaretlerde bulunan Tok, Meydan ailesine ziyarette bulundu.
Tok, daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğrafın gösterilmesi üzerine, "Yıllar önce Meydan ailesinin kızı Ecrin küçük bir bebekken kulağına ezan okuyarak uzun ömürler dileklerimizi iletmişiz. Ecrin evladımızın anne ve babası, o güne ait fotoğrafları hala saklıyor. Bunu görünce, İlkadımlı kardeşlerimizle sıcak anılar biriktirmiş olmaktan sonsuz mutluluk duydum. Gönüllere dokunmak için çıktığımız bu yolda el ele omuz omuza büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Görevde olduğu 5 yıl boyunca Belediye Yeni Hizmet Binası, Cami ve Külliyesi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, İlkadım Gençlik Merkezi gibi eserleri ilçeye kazandırdıklarını anlatan Tok "Ancak bu hizmetlerin içini dolduracak en önemli olgunun kardeşlik ve aile ortamında refah içinde yaşayan hemşehrilerimiz olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bu nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönül belediyeciliğiyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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