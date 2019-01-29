Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili sağlıklı bir seçim süreci geçirilebilmesi için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili sağlıklı bir seçim süreci geçirilebilmesi için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Vilayetler Evinde ikincisi yapılan Muhtarlarla Buluşma Toplantısına katıldı.

Vali Şahin, "devletin uzanan eli, gören gözü, işiten kulağı" olduklarını söylediği muhtarlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmada, yapılan sosyal yardımlara değindi. Şahin, "Dünyada belki en çok sosyal yardım yapan, en çok şemsiyesi geniş sosyal güvenlik kurumuna sahip olan bir ülkeyiz. İhtiyaçları bir an önce bize iletirseniz bizler o sorunların giderilmesi noktasında elimizdeki imkanları seferber ederiz." dedi.

Şehit yakınlarının ihmal edilmemesi uyarısında bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Gazilerimize çok yoğun bir ilgi gösteriliyor hamdolsun. Türkiye bu anlamda çok ciddi bir şuur, bilinç içerisinde ama yine de biz bunu buradan bir daha hatırlatmış olalım. Bunları da hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Çünkü onlar yapılabilecek en büyük fedakarlığı yapmışlar."

Şahin, konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin herkesin vatan görevi olduğunu vurgulayarak, muhtarların mahallelerindeki şüpheli kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerektiğini belirtti.

-"Gördüğünüz eksiklikleri ihlalleri iletin"

Türkiye'de seçimler konusunda hem yürütme hem de katılım açısından yüksek standart yakaladığını dile getiren Şahin, bu standardın düşmemesi için ciddi gayret gösterdiklerini kaydetti.

Şahin, "Biz her türlü tedbirimizi alacağız ama sizler de bu hususta gördüğünüz eksiklikleri ya da ihlalleri zamanında iletirseniz çok sağlıklı bir seçim geçirmemize de yardımcı olursunuz." dedi.

Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, Ankara'da yapılan alt yapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tuna, Gerede suyunun gelmesiyle Ankara'da içme suyunun tadının daha güzelleşeceğini ifade ederek, teminde harcanan enerjinin maliyetinin azalması sonucunda su fiyatının da indirildiğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Fatih Kaya ve Ahmet Sait Kurnaz ile Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, Ankara, Güncel
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