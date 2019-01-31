Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ilçeye 5 yılda 255 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ilçeye 5 yılda 255 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.



Tok, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 20 yılda yapılamayan hizmetleri 5 yıla sığdırdıklarını belirtti.



Eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal yardımlar, fen işleri, park ve bahçe gibi alanlarda 5 yılda 255 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Tok, şöyle devam etti:



"5 yılda 185 kilometre asfalt, 35 kilometre parke yol, 136 kilometre sathı kaplama, 58 kilometre yeni yol açtık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet ürettik. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Önümüzdeki dönemde de ilçemizin insanlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz. Bugüne kadar her ne yaptıysak, insanımız için yaptık. Bundan sonra her ne yapacaksak da yine insanımız için yapacağız."



Tok, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "gönül belediyeciliği" ve 2023 vizyonu çerçevesinde yeni projeler hazırladıklarını kaydetti.

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