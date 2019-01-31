Yerel Seçimlere Doğru
31 dakika önce
Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mut ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.
Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna
, Mut
ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.
Cumhur İttifakı'nın adayı olan Tuna, ilçedeki seçim ofisinin açılışının ardından Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi
ile esnafı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Tuna, "Daha güzel bir Mersin, daha yaşanabilir bir Mut için için canla başla çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA
Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı
Osmaniye'de Adaylıktan Geri Alınan MHP'li İsim Kalp Krizi Geçirdi
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok