Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

31 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mut ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Mut ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Tuna, ilçedeki seçim ofisinin açılışının ardından Mut Kaymakamlığı ve Mut Belediyesi ile esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Tuna, "Daha güzel bir Mersin, daha yaşanabilir bir Mut için için canla başla çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı Osmaniye'de Adaylıktan Geri Alınan MHP'li İsim Kalp Krizi Geçirdi

Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti 31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 17:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]