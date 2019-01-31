Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Millet İttifakı Gölbaşı Kadın Komisyonu tarafından kaynaşma ve dayanışma toplantısı düzenledi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Millet İttifakı Gölbaşı Kadın Komisyonu tarafından kaynaşma ve dayanışma toplantısı düzenledi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde kadınlara çok güvendiğini belirten Yavaş, "Önce sizlere güveniyorum. Kazandıktan sonra da eşime güveniyorum. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Ankara'yı hep beraber yöneteceğiz. Bir kişinin eline bırakmayacağız. Eşime de bırakmayacağız. Çünkü bir kişinin yükü çok fazla, hep beraber paylaşarak yapacağız." dedi.

Pogramda, Mansur Yavaş'ın proje danışmanlarından Ebru Güngör de katılımcılara yapılması planlanan projeleri sinevizyon eşliğinde anlattı.

Toplantıya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Çınar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nevin Arar, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Asiye Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Aile ve Kadından Sorumlu Komisyon Üyesi Havva Eldekçi, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyesi Sevgi Yalav ile partili kadınlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti

CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:35:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]