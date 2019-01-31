Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Karabük
Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, rektör ve milletvekili olarak başarılı bir şekilde hizmet verdiğini anlattı.
Hizmet etmek için projeler ürettiğini aktaran Uysal, Karabük halkının 31 Mart günü takdir yetkisini kullanacağının altını çizdi.
Karabük'e yaptıklarını örnekler vererek anlatan Uysal, şunları kaydetti:
" Türkiye
'nin 20. Ağız Diş Sağlığı Hastanesini milletvekilliğim döneminde Karabük'e kazandırdım. Kentin üzerinde uçaklar uçacak. Bizim tek gayemiz Karabük'ün aşını işini büyütmek. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan imam hatip binasını çürük olması nedeniyle yıkarak yerine tıp fakültesi binası yapacağız. Hastane ek binası yapacağız. 22 Milyon TL'lik Curling Spor Salonu yaptıracağız. Eskipazar
Mermer Kavşağı ve Cumayanı Geçişi, Kardemir
Kavşağı ile ilgili milletvekilliğim dönemimde ihaleleri yapılmıştır. Keltepe Kayak Merkezi
ile ilgili de benden önceki milletvekili arkadaşlarımızın gayreti olmuştur bizim de olmuştur."