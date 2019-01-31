Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

59 dakika önce

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, rektör ve milletvekili olarak başarılı bir şekilde hizmet verdiğini anlattı.

Hizmet etmek için projeler ürettiğini aktaran Uysal, Karabük halkının 31 Mart günü takdir yetkisini kullanacağının altını çizdi.

Karabük'e yaptıklarını örnekler vererek anlatan Uysal, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 20. Ağız Diş Sağlığı Hastanesini milletvekilliğim döneminde Karabük'e kazandırdım. Kentin üzerinde uçaklar uçacak. Bizim tek gayemiz Karabük'ün aşını işini büyütmek. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan imam hatip binasını çürük olması nedeniyle yıkarak yerine tıp fakültesi binası yapacağız. Hastane ek binası yapacağız. 22 Milyon TL'lik Curling Spor Salonu yaptıracağız. Eskipazar Mermer Kavşağı ve Cumayanı Geçişi, Kardemir Kavşağı ile ilgili milletvekilliğim dönemimde ihaleleri yapılmıştır. Keltepe Kayak Merkezi ile ilgili de benden önceki milletvekili arkadaşlarımızın gayreti olmuştur bizim de olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: AA

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