Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

55 dakika önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki resmi kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki resmi kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Çöl'ün ziyaret programlarına, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ve teşkilat mensupları katıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Çöl, ziyaretlerine yönelik yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

"Kamu kurumlarımızla her zaman iş birliği içerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ortaklaşa yaptığımız etkinliklerimizle her zaman faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu birlikteliğimizi gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle istişare ediyor, pekiştiriyoruz. Sandıklı'ımıza katkı sağlayacak olan her türlü projenin ve çalışmanın arkasında yer alıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi daha güzel hale getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:53 Kaynak: AA

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