Yerel Seçimlere Doğru
55 dakika önce
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki resmi kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.
Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, ilçedeki resmi kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.
Başkan Çöl'ün ziyaret programlarına, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
ve teşkilat mensupları katıldı.
Kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Çöl, ziyaretlerine yönelik yaptığı açıklamada şunlar söyledi:
"Kamu kurumlarımızla her zaman iş birliği içerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ortaklaşa yaptığımız etkinliklerimizle her zaman faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu birlikteliğimizi gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle istişare ediyor, pekiştiriyoruz. Sandıklı'ımıza katkı sağlayacak olan her türlü projenin ve çalışmanın arkasında yer alıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi daha güzel hale getireceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:53 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Albayrak'tan IMF İddiasına Sert Yanıt
Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi
Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
Yunanistan'a Kaçan Darbeci Askerlerin Cezası Açıklandı!