Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

47 dakika önce

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık ve Dodurga ilçelerindeki belediye başkan adaylarını geri çektiklerini belirtti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık ve Dodurga ilçelerindeki belediye başkan adaylarını geri çektiklerini belirtti.

Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce açıkladıkları partilerinin Dodurga Belediye Başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu ile Osmancık Belediye Başkan adayı Özkan Uysaler'in adaylıklarını geri çektiklerini belirtti.

Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özsaçmacı, "Yerel ittifak ve iş birliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu bu kararlar alınmıştır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

İYİ Parti, Dodurga, Osmancık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı

Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]