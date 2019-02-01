Yerel Seçimlere Doğru
47 dakika önce
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık ve Dodurga ilçelerindeki belediye başkan adaylarını geri çektiklerini belirtti.
İYİ Parti Çorum
İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Osmancık
ve Dodurga
ilçelerindeki belediye başkan adaylarını geri çektiklerini belirtti.
Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce açıkladıkları partilerinin Dodurga Belediye Başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu
ile Osmancık Belediye Başkan adayı Özkan Uysaler'in adaylıklarını geri çektiklerini belirtti.
Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özsaçmacı, "Yerel ittifak ve iş birliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu bu kararlar alınmıştır." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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