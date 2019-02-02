Yerel Seçimlere Doğru

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1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, AK Parti Karatay
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca
ile Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Uğur İbrahim Altay
, AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca esnafların isteklerini dinledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkeye ve Konya ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını ve şehri geleceğe hazırlamak için birlik ve beraberlik içinde gayret edeceklerini ifade ederek, "1 Nisan
itibariyle Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 31 ilçemizin tamamında AK Parti bayrağını dalgalandırarak gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz inşallah." dedi.
AK Parti Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya'da örnek teşkil eden imalat sanayinin önümüzdeki dönemde daha da gelişmesi ve üretimin artması adına üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.
Altay ve Kılca'ya ziyaretinde partililer de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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