Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, Beşbinevler Semt Polikliniğine acil servis açılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, Beşbinevler Semt Polikliniğine acil servis açılacağını bildirdi.



Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili olduğu dönemde SGK'ya ait bir binayı Sağlık Bakanlığına kazandırdığını ve burada Beşbinevler Semt Polikliniği'nin hizmet verdiğini belirtti.



Poliklinikte dahiliye, çocuk hastalıkları ve üroloji polikliniklerinin olduğunu hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya yaptığımız ziyaret neticesinde Beşbinevler Semt Polikliniğimizde mevcut poliklinik hizmetlerine ilave olarak 24 saat esasına dayalı bir acil ünitesi oluşturulması hususunda bakanlığımızdan gerekli izinler alınmıştır. Hizmetin bir an önce başlayabilmesi için bakanlığımız tarafından ilimize acil hekimi ve diğer sağlık personeli takviyesi yapılacaktır. Mevcut semt polikliniğimizde yapısal düzenlemeler en kısa sürede tamamlanacak ve Beşbinevler semtinde yaşayan vatandaşlarımızın günün 24 saati hizmet alabilecekleri bir acil ünitesi çok yakında hizmete girecektir."

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